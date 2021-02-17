Каминская поразила сходством со своей мамой. Фото

Украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала семейный снимок, на котором она с мамой очень похожа.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующее фото. Она позирует в нежно-розовом свитере, на котором нарисован Микки Маус, светло-синих джинсах и ярких кроссовках на массивной подошве. На лице выразительный макияж, матовая помада, сделана красивая укладка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Рядом со Славой стоит ее мама Тамара, с которой 36-летняя артистка очень похожа. Она также выглядит стильно и эффектно: на ней ярко-синий свободный свитер, кожаные штаны и платок молочного цвета.

В этот момент дочь певицы Лаура крепко держится за мамину ногу, прядь волос девочки выкрашена в насыщенный розовый цвет. А сын Леонард позирует рядом с бабушкой Тамарой, глядя не в кадр, а куда-то в сторону.

"Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, как вы это делаете?", – спросила Слава у своих подписчиков.

Поклонники в комментариях отметили, что Слава с мамой похожи, как две капли воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская сняла видео, нарушая ПДД. Она опубликовала сториз, на котором ее сын Леонард и дочь Лаура сидели без автокресел на заднем сиденье автомобиля. Рядом с ними также находилась мама певицы Тамара.