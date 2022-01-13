Каменских засветила ягодицы на прогулке в Мексике. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая известна под псевдонимом NK, порадовала поклонников новыми снимками с отдыха в Мексике. Знаменитость позировала в бикини и в ярко-зеленом прозрачном платье, засветив ягодицы.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Серия снимков взволновала поклонников. Отметим, что кадры собрали более 81 тысячи лайков, а также почти 400 комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как певица гуляет по пляжу в Мексике, закидывая руки наверх.

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Она надела бикини с леопардовым принтом, отлично подчеркивающее ее формы. А также платье-сетку салатового оттенка и длины миди на одно плечо.

Поклонники сразу же принялись писать свое мнение в комментариях. Одни засыпали певицу комплиментами, а другие написали критику в ее адрес. А также, некоторые предположили, что Каменских в положении.

"Беременна, когда рожать", "Поправилась", "Ты прекрасна", "Шикарная женщина", "Типаж латинской женщины с формами", "Ты супер", "Беременна", "Красотка", "Супер", "Такая красивая", "Секси", "Вы богиня", "Роскошный вид. Я про Настю", "Обаятельная девушка", "Старая уже", "Толстеет", "Попа как у NK", – пишут люди.

Добавим, что позже Настя Каменских опубликовала еще один пикантный кадр, на котором позирует в том самом купальнике, но уже с черной накидкой. Благодаря такому наряду, можно рассмотреть подтянутые ягодицы знаменитости.

"Горячая девушка", – подписала свой снимок NK.

Фоловеры певицы вновь разделились во мнениях. Одни написали ей комплиментами, а другие критику.

"Попа как у Ким?", "Боже, какое неудачное фото", "Супер", "Прекрасная", "Офигенная", "Огромная бесформенная попа . Неужели кому то такое нравится", "Самая красивая в мире", "Не ну красиво конечно, но можно немного и сбросить лишнего веса", "Блеск", "Красота", "Любительница посветить задком", "Эффектно", "Потапу очень повезло", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских (NK) – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" (СТБ). Родом из Киева, но с 6 до 13 лет жила и училась в Италии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Настя Каменских опубликовала забавное видео, на котором ее муж Алексей Потапенко спит. В кадре музыкант мелодично храпит.