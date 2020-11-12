Каменских восхитила поклонников обнаженным фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками очередным откровенным снимком без одежды.

Соответствующий кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, на фото Каменских предстала перед фанатами обнаженной.

"Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным – мои обязательные атрибуты классного утра", – подписала снимок артистка.

Поклонники певицы бурно отреагировали на новый снимок в ее блоге.

"Эффектно!", "Красавица", "Такая красивая", "Какая же вы красивая, с кудрями особенно, совершенно прекрасная", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских (NK) показала, как отпраздновала с мужем Потапом день рождение своей мамы.