Каменских в красном бикини восхитила сеть. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно продемонстрировала плоский живот в купальнике, продолжает делиться откровенными снимками из отдыха в Дубае. На этот раз фанаты смогли увидеть своего кумира, плавающую в красном бикини.

Морскими кадрами из семейного отпуска артистка поделилась на странице в Instagram, подкрепив сообщение цитатой о любви к себе. Фотографировал звездную жену продюсер Потап, который полетел нежиться на песчаных пляжах с Настей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фотографии Каменских лежит на берегу кристально чистого залива, раскинув руки так, что они даже полностью не поместились в кадре. В волосах певицы вместо аксессуара плавает белый цветок.

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Звезда держится на воде в ярко-красном купальнике на завязках с закрытыми глазами, наслаждаясь солнцем и теплом экзотической страны. На другом фото Настя скрестила руки, а ее муж сменил ракурс.

"Прими себя, свое тело и мысли, ведь найти внутреннюю свободу – вот где настоящая независимость", – написала певица.

Коротко о звезде:

Настя Каменских – украинская певица и жена рэпера Потапа. Получила известность как участница группы "Потап и Настя", которая распалась в 2017 году. С тех пор выступает сольно под псевдонимом NK;

Родилась 4 мая 1987 года в Киеве. С 6 до 13 лет жила и училась в Италии.

Напомним, что недавно артистку критиковали за лишний вес и неподтянутое тело. OBOZREVATEL писал, что певица отдыхала в Испании и снимала видео, тогда, как на нее обрушился поток негативных комментариев.