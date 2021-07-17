Каменских в бикини сексуально позировала на доске для серфинга. Фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась архивным сексуальным кадром с отпуска. Знаменитость предстала перед поклонниками в бикини, продемонстрировав соблазнительные формы.

Соответствующее фото появилось на официальной странице в Instagram Каменских (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре звезда эротично позировала на доске для серфинга: она стояла на коленях и и держала руками весло. Перед камерой артистка предстала в бикини розового цвета, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

На снимке видно, что Каменских позировала без макияжа – артистка надела только кепку и распустила свои кудрявые локоны.

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"Морские приключения", – подписала кадр Настя.

Поклонники Каменских засыпали ее комплиментами, отметив шикарную фигуру звезды.

"Красивая, купальник супер", "Пятница" плывет к своему Робинзону", "Настя, красотка", "Класс, главное надо уметь отдыхать", – писали поклонники в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских позировала в купальнике, сделав несколько кадров с разных ракурсов. Певица наслаждалась прогулкой на яхте, представ в бикини и с распущенными волосами