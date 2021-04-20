Каменских сверкнула фигурой в соблазнительном топе и шортах на пробежке в Мексике. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает удивлять фанатов солнечными фотографиями из отдыха в Мексике. Так, на этот раз она продемонстрировала, с чего начинается ее утро – с легкой пробежки.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней была стильная спортивная форма: короткие шорты бледно-фиолетового цвета, черный топ и беговые кроссовки на массивной подошве. Волосы артистка собрала в небрежный пучок, чтобы они не мешали ей при занятии спортом.

"My sporty morning", – говорится в подписи к снимку.

Поклонники оценили ее подтянутое и спортивное тело, поэтому в комментариях под публикацией оставляют для звезды много приятных слов. Вот некоторые из них:

"Классная!", "Кайф!", "Красотка", "Хорошая", "Такая милая", "Прекрасная".

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских, которая отправилась в Мексику снимать новый реалити-проект, появилась в кадре в соблазнительном халате. На ней был наряд из атласной ткани, обшитый оборками на рукавах. Свой образ знаменитость дополнила минимальным количеством макияжа, распущенными волосами и уверенным взглядом в объектив.