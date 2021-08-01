Каменских сверкнула фигурой в пикантном купальнике. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских показала поклонникам пикантный снимок с отдыха. Знаменитость продемонстрировала свои формы в соблазнительном купальнике.

Соответствующее фото Каменских опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На фото артистка позировала в стильном купальнике лимонного оттенка с завышенной посадкой. Певица предстала перед поклонниками на балконе без макияжа и с собранными волосами в пучок.

Перед камерой Каменских сексуально выгнулась, похваставшись своей фигурой. Она засветила пышное декольте и округленные бедра.

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Пользователям сети понравился пикантный снимок Каменских в откровенном купальнике. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что артистка выглядит очень хорошо.

"Богиня! Смотрю, читаю, слежу и вдохновляюсь", "Настя, какая вы красивая", "Ах Настя красавица, а ты всем нравишься", – писали под фото поклонники.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Настя Каменских засветилась с утра в одном белье. Знаменитость позировала на камеру, стоя на балконе. Для снимка она выбрала черное белье, которое подчеркнуло пышные формы певицы.