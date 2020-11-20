Каменских разделась на камеру и показала фото в белье

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками очередным пикантным фото, на котором продемонстрировала свою фигуру в белье.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Каменских перед подписчиками предстала в белье и коротком белом топе.

"Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Еще одна классная причина заниматься именно после пробуждения", – подписала кадр певица.

Поклонники пришли в восторг от нового фото Каменских. Они засыпали звезду восторженными комментариями.

"Маленькая такая", "Шикарные формы", "Худышка!", "Кайф!", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских показала поклонникам соблазнительные формы в боди.