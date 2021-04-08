Каменских примерила леопардовое бикини в жаркой Мексике. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала свою фигуру в соблазнительном бикини с леопардовым принтом.

Соответствующий кадр исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она появилась в ярком купальнике, который подчеркнул ее формы. Свой образ звезда дополнила несколькими украшениями на руке, легким макияжем и распущенными волосами.

"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", – подписала она солнечный снимок.

Артистка улетела в Мексику, чтобы снимать новый реалити-проект. Своим поклонникам она пообещала, что они увидят нечто совершенно грандиозное и особенное.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских , также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских засветила упругие ягодицы на белоснежном пляже. Артистка позировала в откровенном бикини, держа в руках бокал шампанского. На роскошных формах остались следы от белоснежного песка, а в волосах у Насти был красивый желтый цветок.