Каменских позировала в сексуальном бикини во дворе своего дома. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру. Знаменитость позировала перед камерой в мини-бикини во дворе своего дома.

Соответствующий кадр Каменских опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в ярком купальнике розового цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру. Перед объективом камеры певица предстала без макияжа и с распущенными волосами.

"Расслабляющая суббота", – подписала пикантный кадр Настя.

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Новый снимок Каменских в Instagram понравился поклонникам. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что артистка выглядит хорошо.

"Шикарная", "Богиня", "Прекрасная", – писали фанаты под снимком.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Артистка дополнила пикантный образ стильной шляпой из длинными завязками, аккуратными серьгами и браслетом на руке.