Каменских показала стройные ноги в откровенном платье с разрезами. Фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала в красном платье с глубоким декольте и разрезами по бокам. Свой образ она дополнила туфлями на каблуке в цвет наряда.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Каменских сексуально раздвинула стройные ноги на камеру и приоткрыла рот (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Женская сила", – лаконично прокомментировала публикацию певица.

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Каменских. Они засыпали звезду множеством комплиментов.

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"Настя красотка, как обычно", "Образ – огонь", "Вау, Настя, ты шикарная", "Огонь", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Артистка дополнила пикантный образ стильной шляпой из длинными завязками, аккуратными серьгами и браслетом на руке.