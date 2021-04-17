Каменских показала стройную фигуру в леопардовом купальнике. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая отправилась в Мексику снимать новый реалити-проект, появилась в кадре в леопардовом бикини.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Каменских позировала на фоне пальм, демонстрируя стройную фигуру (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Смотрю вдаль и жду следующую серию реалити "Девочки Рулят", – написала она.

Поклонники оценили пикантную публикацию звезды. Они засыпали Каменских множеством комплиментов.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских засветила упругие ягодицы на белоснежном пляже. Артистка позировала в откровенном бикини, держа в руках бокал шампанского. На роскошных формах остались следы от белоснежного песка, а в волосах у Насти был красивый желтый цветок.