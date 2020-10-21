Каменских показала пышные формы в бикини: пикантное фото певицы вызвало споры в сети

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок 33-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном бикини белого цвета, продемонстрировав пышные формы.

"Почувствуйте эту легкость", – написала Каменских.

Поклонники бурно отреагировали на публикацию певицы. Многие подписчики отметили, что она выглядит роскошно. Однако другие принялись критиковать фигуру Каменских.

"Огонь", "Настя, как всегда, красотка", "Вау, шикарная", "Настя, ты сексуальная богиня", "Фигура как будто уже 5 раз рожала", "Какие широкие бедра", "Настя, а пузико то уже наела", "Странное фото", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских раскрыла секрет идеальных отношений с мужем Потапом (Алексей Потапенко). По ее словам, важно, чтобы между двумя людьми образовалась взаимосвязь.