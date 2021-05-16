Каменских показала пышную грудь в сексуальном бикини. Фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенным снимком, вспомнив свой отдых в Мексике. Звезда похвасталась пышной грудью в ярком бикини.

Соответствующие кадры Каменских опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимках звезда предстала перед поклонниками с распущенными, слегка влажными волосами, в пикантном розовом купальнике, продемонстрировав свой бюст.

Дополнила свой сексуальный образ Каменских изящными золотыми цепочками и изысканным браслетом с подвесками. На снимке звезда предпочла нюдовый макияж, подчеркнув карандашом глаза, а помаду она выбрала в тон к губам.

"Еще один прекрасный момент для воспоминаний", – подписала откровенный кадр певица.

Поклонники засыпали Каменских комплиментами и отметили, что звезда выглядит очень хорошо. Даже украинская телеведущая Леся Никитюк оставила свой комментарий, написав под фото: "Настя, тебе говорили, что ты красивая?".

"Самая красивая из красивейших девушек мира", "Красотка", "Секси", – оставили комментарии под сексуальным фото пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских засветила упругие ягодицы на белоснежном пляже. Артистка позировала в откровенном бикини, держа в руках бокал шампанского. На роскошных формах остались следы от белоснежного песка, а в волосах у Насти был красивый желтый цветок.