Каменских показала фото с пляжа в откровенном бикини

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских порадовала поклонников пикантными видео и фото с отдыха в Мексике. Знаменитость показала свои формы в откровенном бикини.

Соответствующие кадры Каменских опубликовала в Instagram-аккаунте. Певица устроила фотосессию в откровенном черно-белом купальнике на пляже. Звезда позировала на качелях, продемонстрировав поклонникам не только загорело тело, но свои соблазнительные формы фигуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это место меня сводит с ума. Обожаю местную еду. Кайфую от того, как здесь все одеваются, стиль свободы и любви. Люди необыкновенные, беззаботные, веселые. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас this is my place", – подписала кадр артистка.

Пользователи сети оставили под снимком Каменских множество лестных комментариев, уточнив, что знаменитость выглядит очень хорошо. Также поклонники отметили, что супругу певицы Потапу очень повезло с женой.

"Настя ,вы как всегда красотка. Повезло Лёше с такой красоткой женой", "Красивая молодая женщина на качелях, с видом на море", "Хорошего тебе отдыха, красотка"

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница вокального шоу "Х-Фактор", судья шоу "Маска".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских озадачила поклонников снимком без обручального кольца и с молодым парнем. Под фото в Instagram, где Каменских позирует в короткой юбке и топе, поклонники начали забрасывать певицу вопросами.