Каменских похвасталась стройными формами в черном бикини. Фото

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в черном раздельном купальнике. Артистка позировала на пляже на фоне заката.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.

Так, Каменских появилась в бикини с завязками черного цвета, а сверху она надела легкую накидку со цветочным принтом, которая развивалась на ветру. Свой пляжный образ певица дополнила стильными украшениями.

"После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного", – подписала снимок исполнительница.

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Пользователям сети понравилось новое фото Каменских. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Шикарное тело", "Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая", "Очень красивая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Артистка дополнила пикантный образ стильной шляпой из длинными завязками, аккуратными серьгами и браслетом на руке.