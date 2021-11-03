Каменских похвасталась точеной фигурой в одном бикини. Фото

Украинская шоувумен Настя Каменских выложила новые фото из своего отдыха в Арабских Эмиратах в соблазнительном красном бикини. Отпуск артистки давно закончился, однако она продолжает разбавлять свою ленту солнечными кадрами.

Фотографиями с одного из дубайских пляжей певица поделилась с подписчиками на странице в Instagram. Фанаты засыпали комплиментами подтянутое и стройное тело красавицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каменских надела алый купальник на завязках, который натянула на талию. Волосы исполнительницы зачесаны на одну сторону, чтобы показать белый цветок за ухом.

Вероятно, артистку фотографировал ее муж – рэпер Потап, с которым звезда отдыхала на элитном курорте. Удачный ракурс позволил Насте продемонстрировать все соблазнительные изгибы на теле.

Видео дня

Певица щуриться, прикрывая лицо от палящего солнца. В кадре видны ослепительно белый песчаный пляж и голубая вода.

На втором кадре Настя повернулась боком к камере, чтобы продемонстрировать свой плоский живот и стройные ноги.

Коротко о звезде:

Настя Каменских – украинская певица и жена рэпера Потапа. Обрела популярность как участница группы "Потап и Настя", которая распалась в 2017 году. С этого времени выступает сольно под псевдонимом NK;

Родилась 4 мая 1987 в Киеве. С 6 до 13 лет жила и обучалась в Италии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Каменских подвергли критике в сети за лишние килограммы. Певица выложила видео из Испании, на котором она танцует в кожаных лосинах и свободной футболке.