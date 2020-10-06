Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем 33-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике в хищный принт, продемонстрировав стройное тело. Соответствующий снимок Каменских опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).
"Каждая женщина – дикая кошка. Иногда мыла и игривая, иногда сильная и опасная", – подписала фото певица.
Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Каменских. Они засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos (в переводе – День мертвых).