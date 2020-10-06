Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Папарацци
1,3 т.
Каменских похвасталась стройной фигурой на фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 33-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике в хищный принт, продемонстрировав стройное тело. Соответствующий снимок Каменских опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Каждая женщина – дикая кошка. Иногда мыла и игривая, иногда сильная и опасная", – подписала фото певица.

Каменских показала стройную фигуру в купальнике.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Каменских. Они засыпали ее комплиментами.

В сетей в восторге от фото Каменских.
Певицу засыпали комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos (в переводе – День мертвых).

звезды в бикинишоушоу-бизнесНастя Каменских (NK)