Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 33-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике в хищный принт, продемонстрировав стройное тело. Соответствующий снимок Каменских опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Каждая женщина – дикая кошка. Иногда мыла и игривая, иногда сильная и опасная", – подписала фото певица.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Каменских. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos (в переводе – День мертвых).