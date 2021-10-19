Каменских похвасталась плоским животиком в одном бикини. Фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась новыми снимками из солнечного Дубая, где она отдыхает со своим мужем-шоуменом Потапом. Артистка, которую недавно критиковали за лишние килограммы, показала подтянутую фигуру.

Выбрав сделать кадр на лежащий горизонтально телефон, вокалистка удачно продемонстрировала изгибы тела. Фотографиями с семейного отпуска Настя поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Артистка позировала в ярко-желтом бикини, придерживая от ветра свои кудрявые волосы. На фоне видно только пляжные зонтики и голубое небо.

Перед отлетом семейство Потапенко устроило с подписчиками традиционную игру, где зрители могут отгадать куда отправилась звездная пара. Прилетев в Арабские Эмираты, Каменских не забыла о фанатах и сразу начала снимать видео.

Видео дня

В одной из своих Instagram-stories, знаменитость пожаловалась на жару, которую ее организм очень тяжело воспринял. Муж певицы Алексей Потапенко сразу высказался, что в таких случаях лучше "бухнуть".

Коротко о звезде:

Настя Каменских – украинская певица и жена рэпера Потапа. Получила известность как участница группы "Потап и Настя", которая распалась в 2017 году. С тех пор выступает сольно под псевдонимом NK;

Родилась 4 мая 1987 года в Киеве. С 6 до 13 лет жила и училась в Италии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Настя Каменских удивила фанатов изменением образа. Артистка позировала в светлом парике.