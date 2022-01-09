Каменских без макияжа поделилась секси-фото с отдыха

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками новыми фото с отдыха. На них 34-летняя звезда позирует без макияжа и в купальнике, демонстрируя свою подтянутую фигуру и красивое декольте.

Вместе с супругом, рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потап), она отправилась на курорт в Майами. Снимки с отдыха исполнительница опубликовала на личном аккаунте в Instagram.

Перед объективом камеры Каменских предстала в необычном купальнике сине-голубого цвета с принтом тай-дай. В бикини с заниженной талией отчетливо виден подтянутый живот артистки. Бюстгальтер с удлиненными рукавами и завязками впереди выразительно подчеркивает грудь вокалистки. Зону декольте и руки Анастасии украшают подвеска и браслеты. На фото певица позирует без макияжа, и даже пышные кудри приобрели свой природный вид.

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"В моей естественной среде обитания", – подписала публикацию NK.

Подписчики в соцсетях оценили натуральный и сексуальный образ знаменитости. В комментариях под фото они оставляли комплименты соблазнительным формам вокалистки и ее врожденной красоте. Порой встречались даже слишком пикантные отзывы.

"Красавица", "Шикарная", "Моя любовь, моя страсть", "Секси", "У меня встал", "Тропиканочка", "Сексуальная Настя Каменских", – писали подписчики.

Коротко о звезде:

Настя Каменских (NK) – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" (СТБ). Родом из Киева, но с 6 до 13 лет жила и училась в Италии.

Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006-м. Коллектив существовал в течение 11 лет.

Замуж за своего коллегу Алексея Потапенка вышла в 2019 году. Детей у пары нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский певец Сергей Лазарев посетил YouTube-шоу, в котором пренебрежительно высказался о хите Потапа и Насти "Новый год". Знаменитость заявил, что уважает дуэт, но их раннее творчество – "просто дно".