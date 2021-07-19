Камалия трогательно поздравила отца с днем рождения и показала архивные фото

Украинская поп-исполнительница Камалия поделилась снимком, на котором позировала вместе со своим отцом Виктором. Кадр был опубликован в честь его дня рождения.

На своей странице в Instagram певица написала трогательное поздравление, пожелав самому близкому человеку крепкого здоровья и счастливой жизни. Также Камалия выложила другие архивные кадры, на которых ее отец был запечатлен в детстве и юности (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мой дорогой папочка, наш любимый дедушка Витя сегодня празднует День рождения. Папуля, поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, быть всегда в строю, ведь ты – настоящий полковник!" – выразила свои чувства знаменитость.

Видео дня

Кроме того, артистка рассекретила, что ее папа Виктор любит рыбалку, поэтому иногда она с радостью составляет ему компанию.

Коротко о знаменитости:

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. В 2008 году она победила на конкурсе "Миссис мира" – ежегодный конкурс красоты для замужних женщин.

Певица основала шоу-центр "Камалия", который занимается не только ее продюсированием, но и проведением различных концертов и шоу-программ.

Камалия замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром. У пары двое детей – Мирабелла и Арабелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети поделились снимком исполнительницы Камалии, на котором ей всего 16 лет. На черно-белом фото, сделанном 27 лет назад, знаменитость позировала в топе с принтом.