Каким Том Круз был в молодости: опубликовано редкое фото

В сети показали архивное фото популярного американского актера Тома Круза, которое было сделано еще в 80-х годах. Так, он запечатлен совсем юным мальчишкой.

Соответствующий кадр появился на странице "Зірковий шлях" в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На архивном снимке знаменитость позировал в классическом пиджаке, рубашке бледно-розового цвета и с объемной прической.

Тогда как на относительно недавнем фото актер появился с ослепляющей улыбкой, в черной рубашке с длинными рукавами. Стоит отметить, что его прическа с тех времен практически не изменилась – такая же густая и объемная шевелюра.

Коротко о знаменитости:

Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на премию "Оскар".

Самой яркой в его актерской карьере является роль в драме "Магнолия", за которую звезда получил множество наград.

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