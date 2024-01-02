Как живет обладатель одного из самых больших пенисов в мире: Мэтту Барру запретили заниматься йогой, а женщина получила сотрясение мозга на свидании с ним

40-летний Мэтт Барр, известный тем, что имеет один из самых больших в мире пенисов, рассказал, что эта особенность в большинстве своем приносит ему только неудобства. Никаких "привилегий" в личной жизни его 30-сантиметровый половой орган не дает, но из-за него уже травмировалась одна женщина.

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Кроме этого, люди часто делают выводы, что у Барры эрекция, когда видят выпуклость в его штанах. О перипетиях знаменитости рассказали Metro.

Недавно обладатель одного из самых больших пенисов в мире решил, что этот факт можно монетизировать, и написал книгу, которая так и называется "Долгая история: Жизнь с одним из самых больших в мире пенисов", где автор развеял мифы о сосуществовании с впечатляющим размером.

Он считает, что люди слишком мало задумываются о проблемах тех, кого природа "наградила" такой особенностью. К примеру, Мэтт Барр не смог посетить занятия по йоге, ведь "его выпуклость отвлекала людей".

Однажды мужчину выгнали из гостиницы, потому что люди решили, что у него эрекция. С того времени у него возник комплекс. Езда на велосипеде и дайвинг теперь недоступны обладателю 30-сантиметрового пениса.

Также с ним случилась неприятная ситуация во время свидания, закончившаяся для партнерши Барры сотрясением мозга. Он рассказал, что из-за неосторожного замаха травмировал ее.

Собеседник издание поделился, что, хотя в детстве радовался такой особенности и часто слышал завистливые комментарии от одноклассников, во взрослом возрасте это стало проблемой. Начиная от интимного опыта и заканчивая сложностями с выбором белья, Барра каждый день сталкивается с неудобствами.

Он даже обдумывал возможность хирургического уменьшения пениса, но такая операция стоит в Великобритании 15 тысяч фунтов стерлингов (142 тысяч гривен), что недоступно для мужчины.

В конце концов, он решил оставить все как есть, но посвятить себя популяризации этой проблемы и помощи мужчинам.

Ранее OBOZ.UA писал об актере Джоне Фелконе, который поразил телеведущих утренней передачи фотографией своего пениса. Его половой орган считается самым большим среди ныне живущих мужчин. Из-за этого американцу предлагали интим звезды.

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