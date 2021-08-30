Как выглядит дом Таисии Повалий на Борщаговке: в сети появилось видео
Известная украинская певица Таисия Повалий является собственницей огромного трехэтажного дома, который расположен на Петропавловской Борщаговке. Она любит сюда возвращаться после долгих гастролей.
Артистка превратила усадьбу мамы Нины Даниловны в роскошный коттедж, разделенный на два крыла. Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Live (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
После капитального ремонта и перепланировки дом изменился до неузнаваемости. Он стал в несколько раз больше и имеет три этажа.
У Повалий и ее мамы есть собственное крыло и отдельный вход – это помогает им избежать конфликтов на бытовом уровне.
Споры между мамой и дочерью могут возникнуть только по поводу огорода. Артистка любит, чтобы было много ярких цветов, тогда как ее мама готова всю территорию засадить картофелем и помидорами.
Но родные смогли договориться и приняли решение оставить место для огорода на заднем дворе.
Огромный дом соединен между собой открытым коридором с арками. Сама певица признается, что креативная идея с коридором пришла ей в голову после поездки в Грецию.
Коротко о знаменитости:
Таисия Повалий – советская и украинская певица, народная артистка Украины, народная артистка Республики Ингушетия. С 2012 по 2014 годы — народный депутат Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали ролик, на котором показали, как выглядит в реальной жизни дом Митяя (Николай Добрынин), одного из героев нашумевшего сериала "Сваты". Как оказалось, он расположен в селе Горенка под Киевом.