Как выглядит дом Бекхэмов с пятью спальнями и огромным бассейном. Фото

В сети показали дом известной британской певицы, актрисы, модельера Виктори и Бекхэм и ее супруга Дэвида, который они купили в 2001 году за 1,25 миллиона фунтов стерлингов. Здесь есть пять спален, а также бассейн длиной 35 футов.

Издание Hellomagazine сообщает, что Hollinshead House в Олдерли-Эдж сделан из красного кирпича, а на территории дома есть огромный сад. Здесь знаменитости жили со своими старшими детьми Бруклином и Ромео до рождения Круза и Харпера (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, Виктория сама работала над интерьером. Так, она использовала предметы, привезенные как из Европы, так и из Америки.

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На кухне были деревянные шкафы и темные рабочие поверхности с барной стойкой, которая была окружена высокими табуретами.

Гостиная использовалась как гостиная и столовая, потому что все находилось в одной большой комнате. В интерьере преобладали бежевые оттенки: кремовые стены, кремовые ковры и аналогичные занавески, которые разместились по обе стороны больших окон. А большой обеденный стол и хрустальная люстра в центре комнаты добавляли изысканности.

В источнике сообщается, что пара продала недвижимость в 2012 году. Также уточняется, что влюбленные вложили 200 000 фунтов стерлингов в ремонт, чтобы дом стал именно таким, как им хотелось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса украинского происхождения Мила Кунис впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе. Знаменитость проживает здесь вместе с мужем Эштоном Кутчером и детьми.