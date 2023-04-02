Как выглядело первое в истории порно, снятое еще в 1896 году. Видео

Можно бесконечно долго спорить о том, что именно интернет привел к развращению целого поколения и сделал так, что просмотр порно превратился из личной тайны в шутку, которую следует рассказать каждому. Однако правда заключается в другом: порно в совершенно разных проявлениях, вероятно, всегда существовало наряду с человечеством.

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OBOZREVATEL рассказывает историю первых порнофильмов, снятых еще в 19 веке, почти вслед за первым в истории фильмом, появившимся в 1888 году.

Le Coucher de la Mariée / Время сна для невесты (1896 год)

Le Coucher de la Mariée считается самым старым из существующих порнофильмов в мире. Фильм был снят Альбертом Киршнером, а главную роль в нем исполнила французская актриса Луиза Вилли.

В фильме пара молодоженов в первую брачную ночь готовится идти ко сну. Пока мужчина сидит за ширмой, женщина выполняет своеобразный стриптиз. Оригинальный фильм длился около 7 минут, но сейчас можно найти только его краткий отрывок.

Несмотря на то, что Le Coucher de la Mariée называют первым порнофильмом, сейчас его могли бы показывать даже детям, поскольку максимум голого тела, продемонстрированного в фильме – это щиколотки.

Однако, конечно, по меркам конца 19 века это было очень возмутительное кино.

The Kiss / Поцелуй (1896 год)

Как и предыдущий фильм, поцелуй никто в здравом уме сейчас не назвал бы порнографическим фильмом, но в свое время он был очень рискованным и неприличным.

Как понятно из названия, в фильме был воспроизведен поцелуй между актерами Мэй Ирвин и Джоном Райсом.

Хотя сцена поцелуя была, мягко говоря, целомудренной, она вызвала широкий резонанс и осуждение со стороны Римско-католической церкви. Фильм также критиковали в газетах, а его демонстрация сопровождалась присутствием полиции.

Сейчас "Поцелуй" занесен в Национальный реестр фильмов США за его культурную ценность.

El Sartorio (также El Satario) (1907 или 1912)

Если же говорить о первом настоящем порнофильме, который считался бы таким даже по меркам современного общества, то это будет El Sartorio.

По разным данным, фильм был снят в Аргентине в 1907 или 1912 году. Никакой информации ни о режиссере, ни об актерах этого фильма не сохранилось. Это действительно первый фильм, где зрителям показали обнаженное тело и сам секс с крупными планами половых органов.

Фильм начинается со сцены с тремя обнаженными женщинами, развлекающимися в реке. Когда развлечения женщин переходят к интиму, из леса выходит странный мужчина с рогами и бородой (по разным интерпретациям – дьявол или сатир), и увлекает одну из женщин. После этого зрителям показывают сцену секса между ними, которая даже для современного зрителя была бы слишком откровенной.

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