Как Валерий Меладзе выглядел 30 лет назад: появилось архивное фото

В сети опубликовали архивное фото российского певца Валерия Меладзе, которое было сделано еще в 90-х. Поклонники в комментариях заявили, что года идут артисту только на пользу.

Соответствующий кадр появился на странице "Зірковий шлях" в Instagram. На архивной фотографии исполнитель был запечатлен с темным цветом волос, в очках с золотой оправой, в ярко-красной рубашке и разноцветном галстуке (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тогда как на относительно свежем снимке Меладзе появился с седым цветом волос, в классическом черном костюме, а завершала образ аккуратная бабочка.

Видео дня

"Сейчас однозначно лучше!", "В лучшую сторону изменился, сейчас – просто огонь", "Что сейчас, что тогда", "Похорошел, интереснее стал", "Вообще другой человек в молодости. На Костю очень похож", "Не изменился, в 90 ходили на его концерты", – написали фанаты в комментариях под постом.

Коротко о знаменитости:

Валерий Меладзе – популярный российский певец, заслуженный артист РФ (2006). Многократный лауреат и обладатель премий "Песня года", "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", RU.TV. Его хиты в свое время гремели на всех возможных площадках: "Я не могу без тебя", "Как ты красива сегодня", "Девушки из высшего общества", "Красиво", "Океан и три реки", "Осколки лета".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Меладзе заговорил на украинском языке на сцене Atlas Weekend 2021. Артист исполнил лучшие песни из своего репертуара: "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" и другие. В конце выступления музыкант поблагодарил публику за теплый прием и весьма неожиданно перешел на украинский язык.