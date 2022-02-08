Четыре метода получить удовольствие, если в сексе что-то пошло не так

Эксперт по интиму Эмили Морс в своем подкасте "Секс с Эмили" объяснила, как избавиться от "неудобных" моментов во время близости. Специалист назвала четыре метода, которые помогут получить большее удовольствие.

По словам Морс, неловкость в спальне может стать причиной плохого настроения. Поэтому важно не принимать все близко к сердцу, вырабатывать навыки, "сотрудничать" и делиться своими желаниями, а также дышать, пишет Daily Star.

Видео дня

Не принимайте вещи на свой счет

Эксперт говорит, что в принципе это нормально, но нервы могут помешать сексу. Партнера лучше поддержать, чем обвинять. Таким образом можно вместе отправиться на поиски "сексуального решения" и легко расслабиться.

Секс – это навык, требующий практики

В спальне тоже есть чему поучиться. Не стоит расстраиваться, если что-то идет не так. Лучше обсудить все недоработки и спросить совета. При этом важно помнить о себе и никогда не делать того, что не хочется.

Сострадание, сотрудничество и любопытство

Непредвиденные моменты – повод пошутить или успокоить половинку. И опять же таки поискать альтернативные пути для решения проблемы.

Дышите

Не стоит нервничать во время интимной близости, а если так случается, то важно настроить себя на правильный лад. Техники правильного дыхания и релаксации будут как никогда кстати и помогут наслаждаться каждым прикосновением.

Ранее рассказывал OBOZREVATEL о том, что говорит о вас самая любимая сексуальная поза.