Как принцесса Диана выглядела бы сегодня. Фото в 60 лет

В сети показали, как бы сейчас выглядела принцесса Уэльская Диана, которой в августе этого года могло исполниться 60 лет.

Так, с помощью современных программ по редактированию фотографий можно за считанные минуты прибавить человеку возраста и увидеть, как изменится его внешность. Подобный эксперимент совершили и со снимком леди Ди, пишет издание Boredpanda (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На опубликованном кадре видно, что годы пошли бы только на пользу принцессе Уэльской, ведь в ее внешнем виде по-прежнему сохранилась бы невероятная красота, женственность и утонченность.

Напомним, принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже. После происшествия ее доставили в больницу, где она скончалась через два часа.

Точную причину аварии установить не удалось. Существует ряд версий, включая алкогольное опьянение водителя, необходимость ехать на огромной скорости, чтобы сбежать от преследований папарацци, а также различные теории заговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сооснователь итальянского бренда Valentino, бизнесмен и дизайнер Джанкарло Джамметти, опубликовал в сети архивное фото принцессы Дианы на роскошной яхте. Так, она позировала в купальнике с ярким орнаментом и фиолетовой рубашке.