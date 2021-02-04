Как Потап делал предложение Каменских: появилось эксклюзивное видео

Со дня свадьбы продюсера Потапа (Алексея Потапенка) и певицы Насти Каменских прошло почти два года. Но только сейчас в сети появилось видео, как он делал ей предложение.

Самый трогательный момент их отношений был запечатлен в коротком ролике. Потап встал на колено и позвал любимую замуж, пишет theLime.

Исполнитель подготовился заранее и спрятал старую шкатулку в их доме, который как раз был на этапе строительства. Потом он предложил Насте заехать на стройку, где она и нашла шкатулку с кольцом.

"Я сказал Насте, что, когда строился фундамент нашего дома, работники нашли шкатулку. На самом деле я заранее купил старую шкатулочку, положил в нее кольцо", – рассказывал он в интервью для "Каравана Историй".

Помочь подготовить романтический сюрприз согласились приятели Потапа. В нужный момент они принесли огромный букет цветов, который шоумен подарил Насте. Она сказала долгожданное "да", влюбленные начали крепко обниматься.

Как сообщал OBOZREVATEL, Потап похвастался необычным подарком от Каменских. Артистка презентовала мужу картину, высотой почти в человеческий рост. Соответствующий снимок Потап разместил на личной странице в социальных сетях.