Как менялась внешность самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер. Фото

Американская модель 24-летняя Кайли Дженнер в мире шоу-бизнеса уже не первый год и за это время успела не раз порадовать поклонников разными новостями, интригами, фотографиями, а также изменениями внешности. Знаменитость сильно поменялась с выхода первых выпусков телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

О том, как выглядит модель сейчас – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Кайли Дженнер.

Будущая известная модель и бизневумен Кайли Кристен Дженнер родилась в августе 1997 года. Она является участницей американского телевизионного шоу "Семейство Кардашьян".

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Уже в первом выпуске Кайли привлекла к себе внимание зрителей тем, что во время съемок забралась на шест для стриптиза и покружилась там.

В 2008 году Кайли впервые стала экспериментировать со своей внешностью. Тогда она высветлила прядь волос. Уже через год она сделала челку и стала делать макияж в технике "smoky eyes".

Отметим, что о Кайли и ее сестре Кендалл впервые написали в журнале Paper в 2010 году. Они попали в статью под названием "Beautiful People".

Далее внешность модели не сильно менялась, однако Кайли начала накладывать ресницы, подкрашивать брови и подчеркивать губы. В 2013-м длинные волосы и красная помада стали неотъемлемой частью образа девушки.

Однако через год Кайли обрезала и покрасила их в бирюзовый цвет. Вскоре она стала все больше и больше экспериментировать над своими волосами, окрашивая их в разные цвета.

Кайли разработала свой фирменный макияж, который и сейчас использует. К слову, еще в 2015 году она запустила собственную линию блесков для губ, деньги на которую заработала в проекте "Семейство Кардашьян". Это стало фундаментом ее компании Kylie Cosmetics.

Впервые о пластике Кайли задумала, когда поцеловалась с парнем. Она заявила своей матери Крис Дженнер, что хочет к косметологу.

"Когда я впервые поцеловалась с парнем, он сказал мне: "Я не думал, что ты будешь так хорошо целоваться, ведь у тебя очень маленькие губы", – вспомнила знаменитость в одном из интервью.

С тех пор Кайли сделала ряд операций: ринопалстику, маммопластику, глютеопластику, подтяжку бедер и не раз увеличивала губы. Хотя сама модель не хочет признавать это.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кайли Дженнер и ее возлюбленный рэпер Трэвис Скотт во второй раз станут родителями. А также о том, что модель запустила новый вид своей продукции – коллекцию купальников.