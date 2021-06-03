Как Мадонна выглядела в 90-х: в сети показали откровенные фото певицы

В сети показали архивные фото американской певицы Мадонны, на которых она позировала в откровенных нарядах для рекламной кампании GianniVersace. Кадры были сделаны Стивеном Майзелем и датируются 1995 годом.

Соответствующие снимки появились в Instagram-странице 90sanxiety. На одном из них Мадонна появилась перед камерой в лавандовом платье с глубоким декольте и экстремальными разрезами по бокам. Можно заметить, что под нарядом певицы отсутствовало белье. Ее образ был дополнен белыми туфлями и украшениями (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

На втором фото звезда позировала в белом раздельном купальнике с высокой талией и тропическим принтом. На третьем снимке – в откровенном платье белого цвета.

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В сети оценили архивные кадры певицы. Пользователи засыпали Мадонну множеством комплиментов, отметив, что она невероятная.

"Вау, она выглядит так по-другому", "Блин, я забыл, как хорошо она выглядела", "Очень красивые фото", "Она была сексуальной", "Икона", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.

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