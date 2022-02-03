Как блогеры делают 'идеальные' кадры ягодиц, которые собирают тысячи лайков. Фотосравнение

Инфлюенсер из Британии Хейли Мэдиган поделилась секретом о том, как блогеры подделывают "идеальные" фото своих ягодиц. Оказывается, это можно сделать с помощью специальной стойки и освещения. В частности, выгибая спину и выталкивая бедра. Таким образом ягодицы выглядят намного больше и полнее.

На своей странице в Instagram звезда бодипозитива опубликовала два фото в бикини. На снимках представлены "настоящие" ягодицы и те, которые пользователи сети делают для публики.

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Мэдиган запечатлела себя в зеркале в разноцветном купальнике. На правом фото она просто стояла, а на левом – изменила стойку, прогнувшись и вытянув зад, а также подкорректировала освещение.

"Социальные сети часто подчеркивают хорошее в жизни людей, так что перестаньте сравнивать! Будь тем, кто ты есть, и говори, что ты чувствуешь, потому что те, кто возражает, не имеют значения, а те, кто имеет значение, не возражают. Счастье приходит от внутренней любви, а не от того, что ты видишь в зеркале..." – добавила Мэдиган.

По словам девушки, для демонстрации в соцсети свою внешность можно изменить за считанные секунды. Однако это требует серьезных усилий.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые фото нельзя публиковать в соцсети, чтобы не стать жертвой грабителей. Управляющий директор компании по продаже сигнализаций Энтони Нири рассказал, что лучше не постить в Интернете.