Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини. Фото
Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер показала сексуальные снимки в тесном мини-бикини.
Так, на фото знаменитость позировала в тонком купальнике кофейного цвета, который отлично подчеркнул пышные формы 23-летней Дженнер. На фото Кайли также предстала в соломенной шляпе с широкими полями. Соответствующие снимки Insta-дива опубликовала на личной странице в Instagram.
"День бассейна", – подписала откровенные кадры Кайли.
Практически за пол дня сексуальные снимки в бикини Дженнер собрали в социальной сети более 7 миллионов отметок "мне нравится" и тысячи лестных комментариев.
"Королева", "Огонь", "Невероятная красота", – писали поклонники звезды.
Коротко о знаменитости: Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.
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