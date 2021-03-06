Кайли Дженнер засветила пышные формы в пикантном наряде. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Кайли Дженнер поделилась пикантными фото

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась с поклонниками серией пикантных фото, на которых продемонстрировала пышные формы.

Так, знаменитость позировала в черном кожаном бюстгальтере и в длинной белой юбке с красными полосками. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и массивным браслетом. Соответствующие снимки Кайли опубликовала на личной странице в Instagram.

"Не торопитесь с тем, что хотите заполучить навечно", – прокомментировала публикацию звезда.

Кайли Дженнер сексуально позирует на камеру
Кайли Дженнер сексуально позирует на камеру
Кайли Дженнер сексуально позирует на камеру

Отметим, что новый снимок Кайли вызвал восторг поклонников. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Королева", "Красивая", "Моя любовь", "Просто бомба", "Прекрасно выглядишь", "Эта энергия... горячая", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Напомним, что Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

Кайли Дженнер

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