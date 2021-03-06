Кайли Дженнер засветила пышные формы в пикантном наряде. Фото

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась с поклонниками серией пикантных фото, на которых продемонстрировала пышные формы.

Так, знаменитость позировала в черном кожаном бюстгальтере и в длинной белой юбке с красными полосками. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и массивным браслетом. Соответствующие снимки Кайли опубликовала на личной странице в Instagram.

"Не торопитесь с тем, что хотите заполучить навечно", – прокомментировала публикацию звезда.

Отметим, что новый снимок Кайли вызвал восторг поклонников. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Королева", "Красивая", "Моя любовь", "Просто бомба", "Прекрасно выглядишь", "Эта энергия... горячая", – написали люди.

Напомним, что Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

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