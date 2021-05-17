Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась очередными соблазнительными кадрами. Звезда предстала перед поклонниками в тесном мини-бикини.
Соответствующие снимки 23-летняя Дженнер опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца). На фото звезда позировала с распущенными длинными волосами в купальнике бежевого цвета, который еле прикрыл ее пышные формы. Дополнить свой сексуальный образ модель решила массивным колье на шее.
"Сейчас моя атмосфера – это просто живя жизнь", – подписала кадры Кайли.
Пользователи сети оценили сексуальные кадры Дженнер в тесном бикини. В комментариях они засыпали ее множеством комплиментов, отметив, что она выглядит очень хорошо.
"Королева", "Жарко, как в аду", "Черт возьми", "Кайли, мы любим тебя", – писали поклонники под фото.
Коротко о знаменитости:
Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Кайли Дженнер поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.
Также Дженнер показала идеальную фигуру в откровенном белье. Знаменитость позировала в вязаном комплекте, который отлично подчеркнул ее пышные формы