Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась очередными соблазнительными кадрами. Звезда предстала перед поклонниками в тесном мини-бикини.

Соответствующие снимки 23-летняя Дженнер опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца). На фото звезда позировала с распущенными длинными волосами в купальнике бежевого цвета, который еле прикрыл ее пышные формы. Дополнить свой сексуальный образ модель решила массивным колье на шее.

"Сейчас моя атмосфера – это просто живя жизнь", – подписала кадры Кайли.

Пользователи сети оценили сексуальные кадры Дженнер в тесном бикини. В комментариях они засыпали ее множеством комплиментов, отметив, что она выглядит очень хорошо.

"Королева", "Жарко, как в аду", "Черт возьми", "Кайли, мы любим тебя", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

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