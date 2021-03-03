Кайли Дженнер показала роскошные формы в тонком бикини. Фото

Самая молодая бизнесменша мира и модель Кайли Дженнер восхитила поклонников своей фигурой в купальнике.

Звезда шоу Семейство Кардашьян опубликовала пикантный кадр на своей страничке в Instagram.

На фото 23-летняя Кайли похвасталась загаром и фигурой, над которой упорно работает в зале. Для кадра модель подняла голову навстречу солнцу, а также намазала тело лосьоном для загара, который буквально таял на жаре и блестел на ее руках.

Интересно, что комплект купального костюма Дженнер состоял из верха бикини и юбки, которая стягивалась с одной стороны. Свои пляжные образы девушка привыкла дополнять аксессуарами. В этот раз на ней были серьги-кольца и несколько металлических браслетов.

Кайли Дженнер рассказала в посте, что ходит в спортзал и занимается фитнесом, но результатов почти не видно.

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