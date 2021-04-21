Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Кайли Дженнер поделилась пикантными фото

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в черном бюстгальтере и трусах телесного цвета (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Волосы Кайли уложила в классические голливудские волны. На лице модель сделала нежный макияж в пастельных тонах.

Кайли Дженнер позирует в откровенном белье
Кайли Дженнер сексуально позирует на камеру

Поклонники оценили пикантную публикацию звезды. Они засыпали Дженнер множеством комплиментов.

"Выглядишь невероятно", "Такая милая", "Красивая", "Горячая", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

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