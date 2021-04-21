Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото
Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.
Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в черном бюстгальтере и трусах телесного цвета (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Волосы Кайли уложила в классические голливудские волны. На лице модель сделала нежный макияж в пастельных тонах.
Поклонники оценили пикантную публикацию звезды. Они засыпали Дженнер множеством комплиментов.
"Выглядишь невероятно", "Такая милая", "Красивая", "Горячая", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.
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