Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в черном бюстгальтере и трусах телесного цвета (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Волосы Кайли уложила в классические голливудские волны. На лице модель сделала нежный макияж в пастельных тонах.

Поклонники оценили пикантную публикацию звезды. Они засыпали Дженнер множеством комплиментов.

"Выглядишь невероятно", "Такая милая", "Красивая", "Горячая", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

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