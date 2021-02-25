Jerry Heil в эротических позах снялась в фотосессии

Украинская певица, автор песен и YouTuber Jerry Heil (Яна Шемаева) показала плавные движения во время новой фотосъемки.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала короткий ролик, на котором продемонстрировала, как создаются красивые снимки. Звезда позирует в белой майке и бордовых трусах, волосы собраны в хвост. Она лежит на полу, постоянно меняя позы, и уверенно смотрит в объектив фотографа. На фоне тихо играет расслабляющая музыка (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сколько вы готовы мне заплатить за вебинар с позирования?", – поинтересовалась Jerry Heil.

Фанаты пишут, что у нее получается очень органично и красиво. Вот некоторые их комментарии:

"Это бесценно!", "Шикарная", "Что здесь тут происходит? У меня так кошка просит еды", "Модель Zara".

Напомним, в 2012 году Jerry Heil запустила свой канал на YouTube, где публиковала влоги и каверы на популярные украинские и зарубежные песни. Это были хиты таких исполнителей: "Twenty One Pilots" , "Океан Ельзы", "The Hardkiss" и "Kodaline".

Как сообщал OBOZREVATEL, Седокова в сексуальном корсете снялась в откровенном видео. Она опубликовала ролик, в котором предстала в бежевом корсете с пышными формами. На протяжении нескольких секунд знаменитость уверенно смотрит в кадр, затем картинка сменяется ее плавными движениями.