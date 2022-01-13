Jerry Heil раскрыла подробности страшной встречи с фанатом из России, помешанном на сексе

Эпатажная украинская певица Яна Шемаева, профессионально известная как Jerry Heil, рассказала о своей встрече с фанатом-извращенцем во Львове. Артистка страдала от его навязчивости в соцсетях, однако во время съемок клипа на трек "Дід", поклонник решил лично встретиться с исполнительницей, чем очень испугал ее.

Об этом 26-летняя звезда рассказала в интервью УНИАН. Jerry Heil также отметила, что ее неприятно удивила реакция правоохранителей, которые решили посмеяться со сложившейся ситуации.

После съемок певица организовала фан-встречу в одном из львовских заведений. По ее окончанию, когда поклонники уже начали расходиться, она заметила на себе пристальный взгляд мужчины.

"Я сразу поняла, кто этот человек. Это парень, который полтора года писал мне в Instagram неприятные вещи сексуального характера. Я не думала, что это когда-то выйдет из Интернета", – прокомментировала вокалистка.

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Артистка периодически заходила в диалог с киберпреследователем, чтобы удалить неприятные сообщения. Увидев его вживую, она пожалела, что ни разу не делала скриншоты.

"Он стоял и молча смотрел на меня. Я уже не выдержала и первая заговорила с ним. У меня даже начал запинаться язык из-за страха. Он сказал, что его зовут Иван", – вспомнила Jerry Heil.

Подруги затащили Яну в уборную, чтобы она смогла там спрятаться. Официантка сделала фото подозрительного мужчины и вызвала полицию.

Певица отметила, что копы общались с ней не самым приятным образом. В шутку они спрашивали: "Вашей маме зять не нужен?", а затем и вовсе стали на защиту фаната, сказав, что тот просто влюбился в знаменитость.

Кроме всего прочего, навязчивый поклонник незаконно попал во Львов. Дело в том, что он проживает в Иркутске (Россия). На границе пограничники не должны были его пропускать, однако путем длительных уговоров ему все таки удалось попасть в Украину.

"Он мне потом написал, что один пограничник сжалился над ним и пропустил. Вопрос: что это за пограничник? Его не должны были пропускать", – отметила Jerry Heil.

Коротко о знаменитости:

Jerry Heil (Яна Шемаева) – 26-летняя украинская певица, блогер и автор песен. Родилась в городе Васильково Киевской области. За перепевку хитов эстрады Яна взялась в 2012 году, предпочитая треки "Океана Ельзи", "Бумбокс" и Adele. С этим материалом девушка вышла на YouTube, где стала выкладывать первые ролики. Ее композиция "Охрана, отмена" в 2019 году стала хитом в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Jerry Heil перепела хит российского рэпера Басты "Сансара". Вокалистка перевела песню на родной язык, чем растрогала как своих фанатов, так и Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера).