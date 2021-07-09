Jerry Heil арендует квартиру в Киеве за 800 долларов: как выглядят ее апартаменты. Видео

Известная украинская певица Jerry Heil призналась, что арендует квартиру в центре столицы за 800 долларов в месяц. Площадь жилья достигает 80 квадратных метров.

В апартаментах звезды есть спальня, гардеробная и просторная кухня. В программе "Зіркова скарбничка" певица также сказала, что на карантине начала сортировать мусор и всерьез задумалась об экологической катастрофе (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, в интервью исполнительница поделилась, что тратит на одежду в месяц около 5 тысяч гривен, а на еду ровно в два раза меньше – 2 500.

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В ее холодильнике нету мяса, яиц или молочных продуктов, а только овощи и фрукты.

Но самая большая статья в списке расходов артистки – частые поездки на такси. Она призналась, что в день на это может потратить до 1000 гривен.

"Это моя основная статья расходов… На такси в день у меня может уйти до 1000 гривен. В будущем я хочу приобрести эко-автомобиль", – объяснила подробнее Jerry.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil в одном купальнике дефилировала перед зеркалом. Она появилась в бюстгальтере серого цвета и трусах с высокой посадкой с тонкими завязками на животе.