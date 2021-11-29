Известные блогеры устроили эротическую вечеринку в День памяти жертв Голодоморов. Фото

Известные украинские блогеры-миллионники попали в громкий скандал, устроив эротическую вечеринку во Львове в День памяти жертв Голодоморов, приходящуюся на четвертую субботу ноября. Они собрались на празднование дня рождения черновицкой Instagram-звезды Александра Залиска. На вечеринке засветились такие лидеры мнений, как Саша Бо, Натали Литвин, Таня Самбурская и другие блогеры-миллионники.

Торжество состоялось во львовском Доме ученых 27 ноября, где десятки популярных актеров, блоггеров и других звезд собрались, чтобы поздравить именинника с 29-летием. Видео и фотографиями с празднования приглашенные делились на своих страницах в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подписчики раскритиковали блоггеров за неуместное празднование в день, когда украинцы вспоминают тех, кто умирал голодной смертью. Однако ни один из участников эротической вечеринки не извинился и не удалил праздничные фото и видео.

Видео дня

Сам Александр объяснил, что не выбирал, когда ему рождаться, поэтому не должен был переносить торжество.

"Отпраздновать свое 29-летие получилось громко. Насколько громко, что все внезапно стали супер правильными и блогеры виноваты во всех проблемах мира. Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение!" Праздную так, как захочется мне", – заявил именинник.

На вечеринке присутствовали известные в социальных сетях личности, которые в откровенном наряде принимали участие в эротических конкурсах и фотографировались с персоналом в тематической одежде.

Ведущим на празднике в стиле Show bar был Владимир Остапчук, развлекавший гостей эротическими конкурсами и пошлыми шутками.

Напомним, что День памяти жертв Голодоморов - ежегодное национальное памятное событие в Украине, которое приходится на четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день граждане навещают поминальное богослужение и ставят символические горшки с зерном и свечи к памятникам жертвам.

Кратко о звезде:

Александр Залиско – Instagram-блогер из города Черновцы. Известен своими комедийными скетчами. Его блог насчитывает более миллиона подписчиков.

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