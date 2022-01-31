Известного рэпера раскритиковали из-за комментария под откровенными фото Мадонны

Катерина Малай
Папарацци
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Известного рэпера раскритиковали из-за комментария под откровенными фото Мадонны

Известный американский рэпер Nelly (настоящее имя Корнелл Хейнс) раскритиковал 63-летнюю Мадонну за откровенные фото. Звезда считает, что автору снимков нужно "прикрыть" некоторые части тела.

Соответствующий комментарий исполнитель оставил под постом певицы в Instagram. За короткий срок отзыв Nelly собрал множество гневных комментариев от фанатов Мадонны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Некоторые вещи должны оставаться прикрытыми", – написал Корнелл Хейнс, добавив эмоджи с рукой на лбу.

Nelly раскритиковал 63-летнюю Мадонну за откровенные фото
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Подписчики знаменитости упрекнули артиста в необъективности и даже обвинили в пристрастном отношении к женщинам. "Потому что она женщина? Вы бы написали такое мужчине-артисту?", "Мизогиния в комментариях – печальное отражение нашего времени", "Как можно не любить Мадонну", – написали под коментарием рэпера.

Мадонна нарвалась на критику от рэпера

Отметим, что на снимках поп-певица в эротических позах стояла у автомобиля в кожаном корсете, колготках сетчатых и тренче.

На снимках поп-певица в эротических позах стояла у автомобиля

На одном из кадров она легла на машину, раздвинув ноги, и прикрылась черным кепи. А на другом – подняла верхнюю одежду, выставив ягодицы в кружевном белье.

На одном из фото Мадонна продемонстрировала ягодицы.
На одном из кадров Мадонна легла на машину, расставив ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Мадонна поделилась серией эротических фото, где показала свой синяк на ноге. Подпись к посту не на шутку взволновала подписчиков артистки.

Кратко о звездах:

Мадонна – американская певица, танцовщица, киноактриса, продюсер, режиссер, активистка благотворительных и правозащитных организаций, феминистка. Самая успешная артистка в истории музыки, мировые продажи ее альбомов превысили 300 миллионов экземпляров.

Nelly – один из самых успешных исполнителей нового тысячелетия. За 8 лет карьеры продал более 30 миллионов записей, семь его треков возглавляли мировые чарты. Является обладателем четырех премий Грэмми в 2003 и 2004 годах. Nelly занял третье место в рейтинге артистов первой декады XXI века по версии журнала Billboard.