Известного рэпера раскритиковали из-за комментария под откровенными фото Мадонны

Известный американский рэпер Nelly (настоящее имя Корнелл Хейнс) раскритиковал 63-летнюю Мадонну за откровенные фото. Звезда считает, что автору снимков нужно "прикрыть" некоторые части тела.

Соответствующий комментарий исполнитель оставил под постом певицы в Instagram. За короткий срок отзыв Nelly собрал множество гневных комментариев от фанатов Мадонны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Некоторые вещи должны оставаться прикрытыми", – написал Корнелл Хейнс, добавив эмоджи с рукой на лбу.

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Подписчики знаменитости упрекнули артиста в необъективности и даже обвинили в пристрастном отношении к женщинам. "Потому что она женщина? Вы бы написали такое мужчине-артисту?", "Мизогиния в комментариях – печальное отражение нашего времени", "Как можно не любить Мадонну", – написали под коментарием рэпера.

Отметим, что на снимках поп-певица в эротических позах стояла у автомобиля в кожаном корсете, колготках сетчатых и тренче.

На одном из кадров она легла на машину, раздвинув ноги, и прикрылась черным кепи. А на другом – подняла верхнюю одежду, выставив ягодицы в кружевном белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Мадонна поделилась серией эротических фото, где показала свой синяк на ноге. Подпись к посту не на шутку взволновала подписчиков артистки.

Кратко о звездах:

Мадонна – американская певица, танцовщица, киноактриса, продюсер, режиссер, активистка благотворительных и правозащитных организаций, феминистка. Самая успешная артистка в истории музыки, мировые продажи ее альбомов превысили 300 миллионов экземпляров.

Nelly – один из самых успешных исполнителей нового тысячелетия. За 8 лет карьеры продал более 30 миллионов записей, семь его треков возглавляли мировые чарты. Является обладателем четырех премий Грэмми в 2003 и 2004 годах. Nelly занял третье место в рейтинге артистов первой декады XXI века по версии журнала Billboard.