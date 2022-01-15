Израильская модель стала прототипом секс-куклы без своего согласия. Фото

25-летняя израильская модель Яэль Арис ни о чем не подозревая стала прототипом секс-куклы. Китайская компания Irontech Dolls использовала ее внешность и параметры тела для создания 170-сантиметровой интимной игрушки.

В эфире утренней программы This Morning Арис заявила, что будет бороться за восстановление справедливости. Она намерена остановить продажу интимного товара на подобии своей внешности во всех точках его распространения и уже подала в суд.

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"Я не имею ничего против интимных товаров, проблема в том, что компания никак не уведомила меня о своих планах. Я не хочу принимать прибыль с продажи куклы, моя цель – убрать ее с полок магазинов. Я извлекла главный урок, касающийся конфиденциальности. Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!" – отметила девушка.

Изделие даже называется именем модели – Яэль. Стоимость резиновой игрушки составляет около 50 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, анонимный миллионер заказал в магазине Hush Hush секс-куклу с внешностью бывшей жены, которая ушла от него после 35 лет брака.