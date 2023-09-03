Изобретатель хочет создать секс-игрушки, которые будут читать мысли: почему это не лучшая идея

Разработчик секс-игрушки Autoblow Брайан Слоун решил совершить революцию в отрасли и создать первые в мире приборы для взрослых развлечений, которые будут управляться силой мысли. Однако, несмотря на очевидное любопытство такой идеи, вероятно, она не учитывает чрезвычайно весомого психологического фактора, который может привести к большому фиаско.

Видео дня

Подробности рассказывает издание Interesting Engineering. Первые успешные тесты взаимодействия посредством силы мысли уже были достигнуты.

"Я постоянно читаю о том, что происходит в сфере технологий. Они делают солнцезащитные очки, в которые встроены динамики Bluetooth. Илон Маск разрабатывает Neuralink. Я не знаю, что будет ждать человеческий мозг. Это не моя сфера. Но я знаю, что если бы я предложил людям секс-игрушку, которой можно управлять, не касаясь никаких кнопок, это кажется очевидной вещью, которую люди захотят использовать", – объяснил изобретатель свою идею в интервью Slate.

Слоун не новичок в области взрослых развлечений. Ранее он создал игрушку для мужчин под названием Autoblow, позволяющую заниматься оральным сексом в одиночестве. При этом устройство оказалось настолько популярным, что, по данным разработчика, продалось количеством более 400 тысяч штук. Уже этот свой прибор изобретатель пытался развить до умного, когда разработал специальное приложение для iPhone, позволяющее использовать голосовые команды для управления игрушкой.

Но теперь он стремится сделать большой шаг вперед и заставить игрушку реагировать на мысли пользователя. Для достижения цели Слоун использует электроэнцефалографию или ЭЭГ – метод, традиционно используемый для записи электрограммы спонтанной электрической активности мозга. Чаще всего он используется для диагностики таких состояний, как эпилепсия, расстройства сна и опухоли мозга, но ЭЭГ можно использовать для управления периферийными устройствами, такими как контроллер для видеоигр. Первые записи ЭЭГ были сделаны немецким неврологом Гансом Бергером еще в 1924 году, почти столетие назад.

Уже были проведены успешные тесты на двух субъектах с ЭЭГ-датчиками, синхронизированными с устройством Autoblow. Для управления игрушкой пользователь должен подумать о том, что он двигает руками или ногами, и, соответственно, устройство будет работать быстрее или медленнее.

Разработчик предполагает, что устройство может появиться на рынке в течение десятилетия. Сейчас для ускорения его разработки нет ни финансовых, ни технологических ресурсов.

Несмотря на то, что идея Слоуна об управляемых мыслями секс-игрушках, очевидно, будет пользоваться спросом, по меньшей мере, в начале продаж, эксперты уже отмечают, что изобретатель забыл об одном из важных факторов: секс – это прежде всего человеческая связь.

Так, в 2018 году команда врачей из Великобритании опубликовала отчет, в котором отметила, что секс-роботы не уменьшают чувство одиночества, а наоборот, могут усугубить его.

"Остается недоказанным, что "потребности" в интимной близости будут удовлетворены: это может привести к ухудшению страданий. Хотя человек может искренне желать секс-бота, взаимность может быть лишь искусственно имитирована", – предупреждали врачи.

Другие эксперты предполагают, что изобретение Слоуна просто окажется никому не нужным, поскольку на рынке окажутся секс-работы с искусственным интеллектом.

В частности, бывший исполнительный директор подразделения Google по исследованиям и разработкам X Мо Гавдат пояснил, что существует большая вероятность того, что виртуальная реальность и гарнитуры дополненной реальности, такие как Vision Pro от Apple или Quest 3, в скором времени могут быть использованы для имитации сексуальных отношений. Но он считает, что таким образом из интимных отношений просто исчезнет магия контакта между людьми.

"Знаете, это действительно довольно грязно. Это все сигналы в вашем мозге о том, что вы наслаждаетесь общением и сексуальностью, и – если вы действительно хотите убрать из этого магию – это можно симулировать", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что секс-роботы будущего станут лесбиянками, будут "бионические пенисы" и смогут убить.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий