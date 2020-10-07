Ивлеева засветила пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Российская блогерша, ведущая программы "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева в очередной раз поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем знаменитость позировала в откровенном купальнике бежевого цвета, продемонстрировав пышные формы. Соответствующим снимком Ивлеева поделилась на личной странице в Instagram.

"Добрый день, что ли", – прокомментировала публикацию Анастасия.

Отметим, что пикантный снимок Ивлеевой вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

"Фигура – топ", "Секси", "Очень красивая", "Богиня", "Идеально", "Огонь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько платят Анастасии Ивлеевой за съемки одной программы "Орел и Решка".