Ивлеева засветила пышные формы в откровенном купальнике. Фото
Российская блогерша, ведущая программы "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева в очередной раз поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем знаменитость позировала в откровенном купальнике бежевого цвета, продемонстрировав пышные формы. Соответствующим снимком Ивлеева поделилась на личной странице в Instagram.
"Добрый день, что ли", – прокомментировала публикацию Анастасия.
Отметим, что пикантный снимок Ивлеевой вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.
"Фигура – топ", "Секси", "Очень красивая", "Богиня", "Идеально", "Огонь", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько платят Анастасии Ивлеевой за съемки одной программы "Орел и Решка".