Ивлеева снялась обнаженной в 8-часовом ролике для помощи онкобольным. Фото

Российская шоувумен Анастасия Ивлеева приняла участие в благотворительном перформансе для сбора средств онкобольным. Артистка 8 часов спала на полотне голая и обмазанная красной краской.

Об этом блогерша рассказала на своей странице в Instagram, сказав, что это был лучший опыт, который с ней происходил. Сон Насти все время фиксировался на камеру, поэтому не возникает сомнений, что она не вставала оттуда ни на минуту (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"За 8 часов я почувствовала все, от сонных параличей – до судорог от холода. Но перформанс не был прерван. Это мой первый опыт как перформансиста. Не было одеял, подушек и матрасов. В процессе сна естественные движения тела создавали абстрактное изображение на холсте" , – написала звезда.

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Знаменитость поддержала благотворительный NFT-проект "СОН", все вырученные средства от которого пойдут на борьбу с онкологическими заболеваниями. Авторами перформанса стали художники Антон Рева и Глеб Костин.

Кроме полотна, на выставке также были представлены фотографии обнаженных частей тела Ивлеевой. Художники фотографировали ее ягодицы, низ живота, руки и т. д. Задумкой было показать тело женщины без ретуши и фотошопа.

"Финалом и главным посылом этого эксперимента стало освобождение от тревоги и сомнений, полное принятие своего тела, а также понимание того, каким глубоким может быть человек без эпатажных внешних проявлений и каким безграничным может быть его тело", – объясняет Настя.

OBOZREVATEL также писал, что Настя Ивлеева недавно официально заявила о своем разводе с рэпером Елджеем.