Онуфрийчук показала фигуру в бикини и отреагировала на обвинения Кароль. Фото

Ведущая "Танців з зірками 2021" (1+1) Иванна Онуфрийчук впервые отреагировала на обвинения певицы Тина Кароль в том, что ее место на шоу якобы было куплено. Знаменитость назвала это сплетнями и показала фотографии в откровенном купальнике.

Снимки, сделанные во время отдыха на Мальдивах, телеведущая и актриса обнародовала в своем аккаунте в Instagram. Она позировала на фоне моря в белом бикини (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"И пока кто-то разводит сплетни, мы наслаждаемся солнцем, теплом и жизнью вокруг", – написала Онуфрийчук.

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Вероятно, фотографии были сделаны мужем-миллионером звезды Алмазом, с которым украинка отправилась в отпуск.

В комментариях поклонники Онуфрийчук оставили много комплиментов ее внешности и фигуре. Некоторые высказали свое мнение о скандале, поддержав позицию телеведущей.

"Каждый делится тем, чем наполнен. Вы –красотой, а кто-то де**мом и сплетнями. Каждый получает по заслуге", – написала одна из подписчиц. Знаменитость ответила на это сообщение так: "Как же мудро сказано! Благодарна вам".

Украинская певица, которая раньше вела "Танці з зірками", впервые рассказала, почему зрители не увидели ее в новом сезоне проекта. Звезда заявила: договоренности были и она должна была выйти на паркет как партнерша ведущего Юрия Горбунова, но за неделю до первого эфира узнала о появлении в шоу Онуфрийчук.

Кароль сказала, что новую ведущую ввели "на коммерческой основе". Певица подумала, что такой формат не будет успешным и отказалась вести "Танці".

Сама Онуфрийчук ранее утверждала, что создатели танцевального шоу взяли ее на работу, потому что у Кароль якобы были какие-то недопонимания с каналом. В итоге, как уверяла актриса, ей предложили заменить певицу.

Коротко о знаменитостях:

Тина Кароль ( Татьяна Либерман) – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ).

Иванна Онфрийчук – модель и актриса родом из села Рахны-Лесовые Винницкой области. В 2018 году начала вести шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гостями ее программы были известные и успешные мужчины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Онуфрийчук обнародовала снимки, улучшенные с помощью фоторедактора. Звезда показала, как выглядит с фотошопом и без.

Также новая ведущая "Танців" засветила свое лицо без макияжа. Она поделилась с подписчиками идеей мейкапа для свиданий, сначала продемонстрировав, как выглядит ненакрашенной.