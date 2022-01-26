Испанка пьет менструальную кровь и делает из нее маски для лица: говорит, это 'чистое лекарство'

Испанка по имени Жасмин Алисия Картер из Барселоны (Испания) рассказала, что использует свою менструальную кровь в качестве маски для лица, а также пьет ее, чтобы улучшить здоровье. Мама двухлетнего мальчика и супруга убеждает других женщин, что это "чистое лекарство".

Кроме того, менструальной кровью Жасмин рисует картины. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Понимание и восстановление менструального цикла дало мне совершенно новое понимание себя и женщин. Мы здесь из-за наших вагин и нашей крови, и женщины не придают этому должного значения. Вместо этого с течением времени женщин учили стыдиться наших месячных", — сказала она.

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Жасмин добавила, что менструальная кровь якобы насыщена всеми необходимыми питательными веществами.

"Она богата белком, железом, медью, селеном, которых так не хватает многим женщинам. Он содержит регенеративные стволовые клетки и обладает противомикробными и дезинтоксикационными свойствами", – заявила испанка.

Кроме того, Картер призналась, что когда она пьет свою менструальную кровь, то обычно присаживается на корточки возле унитаза, вынимает чашу и делает глоток.

"Я настолько связана со своим телом, что точно знаю, сколько крови нужно выпить. Иногда это просто глоток, а иногда целая менструальная чаша, потому что мне нужно больше питательных веществ", – сказала Жасмин Алисия.

Женщина подчеркнула, что кровь не будет здоровой, если девушка употребляет нездоровую пищу.

Что касается менструальной крови как средства по уходу за кожей, то Жасмин считает, что это естественно и здорово освежает.

"Теперь я просто хожу по дому со своей менструальной маской на лице, и мой муж так к ней привык. Хотя у меня никогда не было серьезных проблем с кожей, я определенно чувствую, что она выглядит лучше всего благодаря этим маскам", – отметила испанка.

Жасмин добавила, что понимает, что не все женщины могут сразу чувствовать себя комфортно, начав пить или наносить на лицо кровь, чтобы воссоединиться с собой и природой, но уверяет, что есть и другие способы. Например, во время менструации можно рисовать картины, заявила Картер.

"Я не ожидаю, что все будут так одержимы своей менструальной кровью, как я. Но я призываю женщин собирать и наблюдать за своей менструальной кровью, чтобы посмотреть, что она может рассказать им об их здоровье. Я люблю создавать картины из моей крови Это действительно прекрасная практика", – подытожила Жасмин Алисия Картер.

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