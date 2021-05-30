Ирина Шейк в ванной показала сексуальную фигуру в мини-бикини. Фото

Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. 35-летняя знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в сексуальном купальнике.

Соответствующие фото Шейк опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). На снимке модель позировала в кепке черного цвета и в тесном мини-бикини, которое выгодно подчеркнуло изящную фигуру модели. Новые кадры звезда решила сделать в ванной, подразнив поклонников соблазнительными формами спереди и сзади.

"Не очень хорошо умею делать подписи под фото", – подписала пикантные кадры модель.

Видео дня

Пользователи сети оценили сексуальные снимки в бикини Ирины Шейк. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, что она выглядит шикарно.

"Выглядишь сногсшибательно", "Очень горячо", "Идеальное тело", – писали поклонники.

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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