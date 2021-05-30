Ирина Шейк в ванной показала сексуальную фигуру в мини-бикини. Фото
Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. 35-летняя знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в сексуальном купальнике.
Соответствующие фото Шейк опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). На снимке модель позировала в кепке черного цвета и в тесном мини-бикини, которое выгодно подчеркнуло изящную фигуру модели. Новые кадры звезда решила сделать в ванной, подразнив поклонников соблазнительными формами спереди и сзади.
"Не очень хорошо умею делать подписи под фото", – подписала пикантные кадры модель.
Пользователи сети оценили сексуальные снимки в бикини Ирины Шейк. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, что она выглядит шикарно.
"Выглядишь сногсшибательно", "Очень горячо", "Идеальное тело", – писали поклонники.
Коротко о знаменитости:
Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести.
Также Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже. Она позировала в откровенном розовом купальнике, продемонстрировав роскошную грудь и ягодицы. Свой образ звезда дополнила панамкой.